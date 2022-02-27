Лавров изложил главе МИД Турции подходы Москвы к переговорам с Киевом

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

Лавров проинформировал коллегу о ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

«[Глава МИД РФ] изложил наши принципиальные подходы применительно к возможности переговоров с украинскими властями», — отметили в пресс-службе ведомства.

Было подчеркнуто, что при выполнении задач по демилитаризации и денацификации Украины приоритетным является обеспечение безопасности мирного населения.

Глава МИД Турции обратился с просьбой оказать содействие в возвращении на родину турецких граждан, находящихся на Украине. Российская сторона заверила, что всё зависящее от нее делается и будет делаться. Министры условились о поддержании дальнейших контактов.