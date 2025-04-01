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Политика 1 апреля 2025 20:53

Лавров и Ван И обсудили динамику развития российско-китайских отношений в Москве

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31 марта – 1 апреля министр иностранных дел Китая Ван И совершил официальный визит в Москву, в рамках которого встретился с Президентом России Владимиром Путиным и провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Путин отметил важность визита Ван И, высоко оценил динамику развития российско-китайских отношений в условиях глобальной нестабильности и подтвердил готовность к дальнейшему укреплению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между странами.

Во время переговоров Сергей Лавров и Ван И подробно обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, а также вопросы практического и гуманитарного сотрудничества.

Министры подчеркнули значимость координации в таких международных форматах, как ООН, ШОС, БРИКС, G20, АТЭС и другие многосторонние механизмы. Также обсуждались новые вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ситуация на Корейском полуострове, ядерная программа Ирана, положение дел в Центральной Азии и перспективы создания новой системы безопасности в Евразии на фоне кризиса евроатлантических структур.

Особое внимание стороны уделили украинскому кризису, подчеркнув важность устранения его первопричин как основы для устойчивого мирного урегулирования.

Переговоры прошли в духе дружбы и открытости, что подчеркивает высокий уровень совпадения позиций России и Китая по ключевым вопросам двустороннего и международного сотрудничества.

#международные отношения #россия и китай #Сергей Лавров
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