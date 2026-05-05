Лавров и Рубио обсудили российско-американские отношения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

По информации российского внешнеполитического ведомства, собеседники осуществили «сверку часов» по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. «Беседа носила конструктивный и деловой характер», – добавили в МИД.

Последний раз до этого Лавров и Рубио разговаривали по телефону 20 октября прошлого, 2025 года. Тогда в пресс-службе МИД заявили, что дипломаты «конструктивно обсудили» возможные конкретные шаги по развитию договоренностей, достигнутых в ходе беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Разговор двух лидеров состоялся незадолго до этого, 16 октября. Президенты на тот момент собирались провести встречу в столице Венгрии Будапеште, но саммит так и не состоялся.