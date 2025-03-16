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Политика 16 марта 2025 10:27

Лавров и Рубио обсудили по телефону дальнейшие шаги после переговоров в Эр-Рияде

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Глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили дальнейшие шаги по итогам переговоров в Эр-Рияде, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

«Обсуждены конкретные аспекты реализации взаимопониманий, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США 18 февраля в Эр-Рияде. Сергей Лавров и Марко Рубио условились оставаться в контакте», — говорится в сообщении.

Рубио сказал Лаврову, что американская армия уже начала операцию против движения «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене.

Лавров, в свою очередь, попросил США не применять силу и начать диалог с хуситами без кровопролития.

#Сергей Лавров #переговоры #США
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