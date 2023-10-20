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Лавров и Любимова поприветствовали участников фестиваля «Восточный базар в Казани»
Участников стартовавшего сегодня в Казани международного культурного фестиваля «Восточный базар в Казани» поприветствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр культуры страны Ольга Любимова.
«Гостеприимная столица Татарстана собрала на одной сцене талантливых отечественных и зарубежных исполнителей. Ваш творческий смотр предоставляет уникальную возможность насладиться всей многогранностью Востока, его культурным богатством, самобытном колоритом. Мероприятия, подобные вашим, направлены на поддержание межнационального мира и согласия, защиту традиционных форм нравственных ценностей», — отметил в своем приветственном письме Сергей Лавров.
Он подчеркнул, что наша страна последовательно идет к деполитизации международного гуманитарного сотрудничества.
Фестиваль «Восточный базар в Казани» станет важной площадкой для международного культурного сотрудничества, подчеркнула в своем письме министр культуры России Ольга Любимова.
«Неиссякамые энергия и мастерство артистов не оставят никого равнодушным. Желаю всем творческого вдохновения, успехов и всего самого наилучшего», — обратилась к участникам фестиваля в Казани Любимова.
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