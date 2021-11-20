Лавров и глава МИД Узбекистана обсудили итоги встречи президентов

Состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова по итогам визита президента Шавката Мирзиёева в Москву, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Министры обсудили масштабность достигнутых президентами договоренностей (было подписано 18 документов). Кроме того, они договорились о слаженной практической реализации этихдоговоренностей, а также было решено «наращивать внешнеполитическую координацию между Москвой и Ташкентом».