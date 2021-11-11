Лавров: Францию и Россию ждет серьезный разговор по украинской тематике

На предстоящей встрече в Париже глав МИД и Минобороны России и Франции сторонам предстоит серьезный разговор по поводу Украины, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим Президента Украины Владимира Зеленского <...> У нас будет очень серьезный разговор на эту тему», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Он также прокомментировал заявление Парижа о том, что Россия отказалась от встречи в «нормандском формате» 11 ноября. Лавров отметил, что еще две недели назад на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом проинформировал французского коллегу о том, что на этот день у него запланированы переговоры в Москве с представителем одного из дружественных государств.

«Мы, когда французские коллеги заявили, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в „нормандском формате“ на уровне глав МИД, очень подробно, на бумаге им все объяснили», — сказал министр.

12 ноября в Париже пройдет очередное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности и стратегической стабильности в формате 2+2 с министрами иностранных дел и главами Минобороны России и Франции.