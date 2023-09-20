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Лавров: Евросоюз принимает в ряды нацистов без очереди, прочие подождут
Сербия, Турция и другие страны ждут вступления в Евросоюз десятилетиями. Однако нацистскому киевскому режиму членство планируют предоставить вне очереди, заметил, выступая в Совбезе ООН по Украине, глава МИД России Сергей Лавров.
«Сейчас звучат призывы из Брюсселя расширять членский состав ЕС как можно скорее, включая, в частности, Балканские страны. Но главный пафос не про Сербию, не про Турцию, которые десятилетиями ведут безнадежные переговоры о вступлении, а про Украину», — подчеркнул министр.
Он напомнил о словах главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который открыто заявил, что не будь украинского конфликта, для вступления Киева в ЕС потребовались бы годы. «А так можно и нужно без всяких критериев. Сербия, Турция и прочие подождут, а вот нацистов принимаем в ряды Евросоюза вне очереди», — заметил Лавров.
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