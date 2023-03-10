news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 10 марта 2023 15:23

Лавров: Европе вновь понадобился нацизм для борьбы с Россией

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Европа вновь обратилась к нацизму для сдерживания России. С таким заявлением в эфире Первого канала выступил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что Европа игнорирует снос памятников, связанных с Россией, и, наоборот, организует и поддерживает демонстрации ветеранов СС, откровенно нацистские настроения на Украине.

«Все наши призывы посмотреть на это, осудить это, не допустить возрождения фашизма, полностью игнорировались. Выводы, которые мы сейчас делаем, неизбежно должны рассматривать и версию, которая заключается в том, что Европе нацизм опять понадобился. Опять понадобился для того, чтобы направить его против нас. Либо как средство сдерживания России, недопущения превращения ее в самостоятельную силу», — приводит слова министра РИА Новости.

#Сергей Лавров #европа #реабилитация нацизма
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное