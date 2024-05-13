Если страны Запада желают решить кризис на Украине через поле боя, то Москва к этому готова. Так сказал и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что это было правом западников.

«Это их право, если хотят на поле боя — будет на поле боя», — цитирует дипломата РИА «Новости».

Еще Лавров добавил, что на конференции по Украине в Швейцарии участники хотели лишь поставить ультиматум Москве. Напомним, это собрание политиков должно пройти в июне, причем Россию туда не позвали.

Лавров, сравнил такое намерение с наказанием школьника за двойки. А именно, когда педсовет сам все решил между собой и объявил приговор ученику.

«Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», — сказал Лавров.

В Кремле несколько раз говорили о том, что никогда не отказывались от переговоров с Киевом. Однако Россия не видит со стороны Украины и Запада движения к миру, как ранее пояснял пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков. Он отметил, что положение дел может поменяться только, если мир учтет новые реалии, причем все требования Москвы хорошо известны.

Сам Президент РФ Владимир Путин однажды сказал журналистам:

«Мы за мирные переговоры. Но только не потому что у противника патроны заканчиваются. А за если они действительно по серьезному в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные добрососедские отношения между двумя государствами. А не взять паузу для перевооружения на полтора-два года».