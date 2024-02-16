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Политика 16 февраля 2024 15:08

Лавров: ЕС делает ставку на поставку ВСУ дальнобойного оружия для удара по сердцу России

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Евросоюз руководствуется планами по поставке ВСУ дальнобойных вооружений, которые достали бы до «сердца России». Об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», передает ТАСС.

«По нашим данным, европейская внешнеполитическая служба составила рекомендации для Украины, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится, и Украина проиграет», — сказал министр и пояснил, что ставку в Европе хотят сделать на передаче Украине еще более дальнобойных орудий.

«Чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа, — подчеркнул Лавров. — Это разве не прямое участие в войне? Конечно».

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

#Сергей Лавров
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