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Лавров: ЕС делает ставку на поставку ВСУ дальнобойного оружия для удара по сердцу России
Евросоюз руководствуется планами по поставке ВСУ дальнобойных вооружений, которые достали бы до «сердца России». Об этом глава МИД России Сергей Лавров сказал на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины», передает ТАСС.
«По нашим данным, европейская внешнеполитическая служба составила рекомендации для Украины, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится, и Украина проиграет», — сказал министр и пояснил, что ставку в Европе хотят сделать на передаче Украине еще более дальнобойных орудий.
«Чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа, — подчеркнул Лавров. — Это разве не прямое участие в войне? Конечно».
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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