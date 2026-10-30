Лавров: Даты переговоров по Украине в Абу-Даби объявят после подтверждения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конкретные даты трехсторонних переговоров России, Украины и Соединенных Штатов в Абу-Даби по завершению вооруженного противостояния будут объявлены после их подтверждения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Ранее помощник Президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что начались российско-американские консультации по согласованию точной даты трехсторонней встречи в Абу-Даби.

«<...> эти переговоры пройдут в ноябре. Мы начали процесс согласования, американцам передали кое-какие наши соображения, они дадут нам ответ», – пояснил дипломат, уточнив отсутствие конкретики по датам.

«Только называлось, что это будет середина ноября, конкретно не обсуждалось. Сейчас уже началось обсуждение», – заметил Ушаков, добавив, что время проведения переговоров окажется обусловлено многими причинами – как внутреннего, так и международного характера.