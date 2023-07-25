Лавров анонсировал саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в этом году

В 2023 году Россия, Азербайджан и Армения планирует провести трехсторонний саммит. В событии примут участие руководители трех стран, говорится в заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Продолжим энергичную работу по подготовке дальнейших встреч, в том числе есть планы провести в этом году очередной саммит руководителей России, Азербайджана и Армении», — отмечается в комментарии на сайте ведомства.

Кроме того, может начаться диалог между парламентами трех стран. По ожиданиям Москвы, итогом этой работы станет подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

В заключение Лавров отметил, что Россия приветствует желание всех стран, которые заинтересованы в армяно-азербайджанском урегулировании. Однако искусственное навязывание каких-либо решений для Еревана и Баку недопустимо.