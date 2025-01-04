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Лавров 14 января проведет итоговую пресс-конференцию
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Большая пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится 14 января. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Уточняется, что начало пресс-конференции запланировано на 11:30. Участие в ней примут как российские, так и зарубежные журналисты.
Мероприятие будет транслироваться на русском, английском, французском и испанском языках.
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