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Политика 4 января 2025 16:13

Лавров 14 января проведет итоговую пресс-конференцию

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Большая пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится 14 января. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что начало пресс-конференции запланировано на 11:30. Участие в ней примут как российские, так и зарубежные журналисты.

Мероприятие будет транслироваться на русском, английском, французском и испанском языках.

#Сергей Лавров #мид рф #Пресс-конференция
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