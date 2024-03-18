Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, спасатели ведут поиски
Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, два человека пропали, сообщили в МЧС России.
«В районе перевела Красноармейского зарегистрированную туристическую группу из 11 человек накрыло лавиной», – указано в телеграм-канале ведомства.
Согласно данным министерства, группа шла по гребню, сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, где их накрыло снегом. Выбраться не смогли двое.
«На поиски направляются спасатели МЧС России с кинологическим расчетом», – добавили в МЧС.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников