Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, спасатели ведут поиски

Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, два человека пропали, сообщили в МЧС России.

«В районе перевела Красноармейского зарегистрированную туристическую группу из 11 человек накрыло лавиной», – указано в телеграм-канале ведомства.

Согласно данным министерства, группа шла по гребню, сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, где их накрыло снегом. Выбраться не смогли двое.

«На поиски направляются спасатели МЧС России с кинологическим расчетом», – добавили в МЧС.