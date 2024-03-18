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Происшествия 18 марта 2024 08:19

Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, спасатели ведут поиски

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Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, два человека пропали, сообщили в МЧС России.

«В районе перевела Красноармейского зарегистрированную туристическую группу из 11 человек накрыло лавиной», – указано в телеграм-канале ведомства.

Согласно данным министерства, группа шла по гребню, сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, где их накрыло снегом. Выбраться не смогли двое.

«На поиски направляются спасатели МЧС России с кинологическим расчетом», – добавили в МЧС.

#Камчатка #туристы
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