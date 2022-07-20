Лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» выступили в Крыму перед тысячной публикой

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Участники традиционной летней творческой смены фестивального движения «Созвездия-Йолдызлык» поделились своим творчеством с жителями Крыма и гостями полуострова. Более тысячи детей из Казахстана, Южной Осетии, Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей Украины стали зрителями масштабного концерта, развернувшегося в Международном детском центре «Артек». На несколько часов центр стал местом трансляции культуры Татарстана, в том числе песен на языках народов, населяющихся республику, а также хореографических сцен с национальным колоритом.

Бурю красок и эмоций под южным солнцем создали более 200 лауреатов фестиваля из 24 муниципальных районов Татарстана. Среди них были театр танца «Дорога из города», студия эстрадного танца «Изумрудный город» и вокальный квартет «Кудрены» из Казани, театр песни «Мизгел» и хореографическая студия «Адажио» из Набережных Челнов, ансамбль эстрадного танца «Эсперанса» из Нурлата и многие другие.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

«Здесь дети приобретают колоссальный опыт работы на сцене. Ведь в этом возрасте особенно важно, когда тепло принимает публика. А здесь зрители именно такие — благодарные, готовые в любой момент и сами пуститься в пляс», — поделилась впечатлениями художественный руководитель театра песни «Мизгел», заслуженный работник культуры РТ Нафиса Ахметшина.

От имени Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО присутствующих поприветствовал ответственный секретарь комиссии, советник министра иностранных дел России Григорий Орджоникидзе. «За более чем двадцатилетнюю историю фестиваль „Созвездие-Йолдызлык“ зарекомендовал себя как уникальная творческая площадка для детей и молодежи. Здесь рождаются новые таланты, а главное — сохраняются традиции, воспитывается уважение и бережное отношение к многогранному культурному и духовному наследию народов нашей страны», — заявил он.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля



Посетил мероприятие и глава Крыма Сергей Аксенов. Он упомянул большую значимость мероприятий фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», проводимых на крымской земле.

Завершился праздничный вечер церемонией вручения золотых медалей «Артека» «За достижения в творчестве» организаторам и педагогам татарстанского фестиваля.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

На этом мероприятия для участников «Созвездия-Йолдызлык» не заканчиваются. Впереди их ждут мастер-классы, творческие встречи и культурно-патриотическая программа.

«Летняя смена проходит очень успешно. Лично для меня она очень познавательна, здесь мы узнаём много нового, при этом успеваем и искупаться в море, и позагорать на пляже. И большая честь выступать на этой земле для крымчан, тем более в свой день рождения», — убеждена победительница фестиваля этого года Екатерина Шуварова.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Летняя творческая смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» проходит под патронажем Президента Татарстана Рустама Минниханова при поддержке Министерства культуры Республики Крым, Министерства по делам молодежи Республики Татарстан и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.