Лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» впервые выступят на территории Казанского Кремля

В День России, 12 июня, на территории Казанского Кремля пройдет большой концерт лауреатов и победителей Ежегодного открытого молодежного телевизионного фестиваля эстрадного искусства РТ «Созвездие-Йолдызлык». Об этом ИА «Татар-информ» сообщил генеральный продюсер фестивального движения Дмитрий Туманов.

«”Созвездие-Йолдызлык” – это нацпроект многонационального Татарстана, который проходит под эгидой ЮНЕСКО. Фестивальное движение признано Президентом России Владимиром Путиным и является гордостью глав районов республики, наших бабушек и дедушек. Было бы странно, если бы такой важный день прошел без нашего концерта», — сказал Туманов.

Он отметил, что «Созвездие-Йолдызлык» вот уже четыре года в честь Дня России проводит концерт своих воспитанников, однако ранее они проходили на территории Центра семьи «Казан». На территории Казанского Кремля они выступят впервые за историю существования фестиваля.

«То, что мы выступим на территории Казанского Кремля, – для нас большое событие. Сцена будет располагаться недалеко от мечети Кул-Шарифа. Оттуда будет открываться красивый вид на Волгу и Верхний Услон», –рассказал Туманов.

Для жителей и гостей столицы Татарстана выступят более 350 юных артистов, которые покажут свои лучшие номера. В этот день на сцену выйдут народный вокальный ансамбль «Азаль» и ансамбль танца «Татарстан», студия «Фристайл», ансамбль «Паприка», коллектив «Камские звездочки», дуэт «Версия», танцевальные коллективы «Шарм», «Дорога из города», «Орфей», «Ал чэчэк», «Изумрудный город» и многие другие.

Лауреаты и победители «Созвездия-Йолдызлык» будут радовать своим творчеством публику на протяжении трех часов. Завершится мероприятие совместным исполнением гимна фестиваля, песней «Дискотека Солнца».

Напомним, большое фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык» ежегодно проходит под патронажем Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году оно посвящено Году родных языков и народного единства.