Лауреаты и победители «Созвездия-Йолдызлык» выступили в Госдуме России

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Лауреаты и победители фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» выступили с концертом в Государственной Думе России по приглашению депутата от Татарстана Татьяны Ларионовой, члена Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Выступление представителей фестивального движения состоялось в рамках встречи с семьями из разных регионов. Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню семьи, любви и верности. Организованное в рамках объявленного в России Года семьи событие отвечает задачам национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Подобные встречи регулярно проходят в Госдуме накануне праздника. На них приглашают семьи с активной жизненной позицией, транслирующие лучшие практики семейного воспитания и преемственности поколений.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов счел участие в этом событии символичным для движения. Дело в том, что, по его словам, в рамках многолетней работы «Созвездия-Йолдызлык» рождаются новые семьи, выпускники движения приводят на площадку своих детей. В результате фестиваль, убежден Туманов, становится хорошим примером преемственности поколений. Движение является лауреатом премии общественного признания национальной премии «Семья России».

«„Созвездие-Йолдызлык“ — крупнейший эстрадный фестиваль нашей страны и служит представлению всего многообразия ее культуры, а также взаимному творческому обогащению его участников. Приглашение участников фестиваля на такие мероприятия федерального масштаба еще раз доказывает, что движение развивается в нужном направлении и вносит ощутимый вклад в воспитание подрастающего поколения», — подчеркнул Дмитрий Туманов.

При этом участники «Созвездия-Йолдызлык» выступили соведущими встречи вместе с Татьяной Ларионовой. Семьи получили возможность рассказать о себе и показали ролик, посвященный их родным. Гимн семье завершил мероприятие, отметили в Минмолодежи республики.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также Министерства по делам молодежи РТ.