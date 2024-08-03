Лауреаты и победители «Созвездия — Йолдызлык» дали большой концерт в Крыму

Фото: Минмолодежи РТ

210 лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», а также активисты крымско-татарских детских коллективов провели большой концерт в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов отметил, что совместные концерты укрепляют дружбу между народами двух регионов, прививают любовь к родному языку, культуре, традициям. Ребята получают возможность заявить о себе и показать свои творческие способности.

«Не просто так „Созвездие-Йолдызлык“ проходит под эгидой ЮНЕСКО, это говорит о том, что фестиваль является нематериальным духовным наследием нашей страны. Ежегодно участие принимает более 70 тысяч человек», — сказал он.

Созвезденцы проводят концерты в рамках летних творческих смен в Крыму уже в восьмой раз. В этом году зрителям представили произведения советских и российских композиторов, популярные классические вокальные произведения, партиотические номера и выступления с национальным колоритом, рассказал победитель номинации «Конферанс» из Балтасинского района Амир Исрафилов. Он принимает участие в творческих сменах в третий раз.

Почетные гости события — замглавы Минкульта Крыма Андрей Терещенко, глава администрации Бахчисарайского района РК Людмила Пучкова, заслуженный деятель искусств Крыма и Татарстана, президент Академии наук и искусств имени Исмаила Гаспринского Исмет Заатов — были отмечены медалями «Созвездия — Йолдызлык».

«Для нас большая честь принимать у себя гостей из братской республики — традиционный концерт фестиваля „Созвездие-Йолдызлык“. Один мудрый человек дал фестивалю очень точное, емкое название. Ведь каждый из участников, который покорил сегодня наши сердца, — это яркая звезда. Мы с огромным удовольствием, на одном дыхании посмотрели ваш замечательный концерт», — поделилась Людмила Пучкова.

Творческая смена в лагере «Сатера» завершится 13 августа. В ней принимают участие лауреаты и победители события из 18 районов Татарстана. Помимо отдыха, ребята проходят обучение под руководством членов жюри фестиваля, которое позволит им отточить свое мастерство.

Напомним, что фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова при поддержке Минмолодежи РТ.