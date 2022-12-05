Лауреаты фестиваля «Созвездия-Йолдызлык» выступят в концертах к 50-летию Конвенции ЮНЕСКО

Фото: пресс - службы фестиваля "Созвездие-Йолдызлык"

Лауреаты и победители ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного эстрадного фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» выступят в концерте, посвященном Международному форуму к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Концертная программа пройдет 5 декабря в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева.

«Для нас большая честь вносить свою лепту в организацию важнейших событий нашей республики и страны. Мы планируем представить яркую интерактивную программу, куда войдут лучшие музыкальные и танцевальные номера, которые в совокупности представляют культурный код республики Татарстан. Мы задействовали наши лучшие танцевальные коллективы и солистов», – рассказал генеральный продюсер фестивального движения — заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма Дмитрий Туманов.

Разные поколения фестиваля, который реализуется под эгидой ЮНЕСКО и существует уже более 20 лет, представят колоритные песни и зажигательные танцы народов, населяющих республику.

Также 5 декабря в 20.00 в полилингвальном комплексе «Адымнар» даст концерт уже старшее поколение фестиваля «Созвездие», которое сегодня работает в Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык». Все они в свое время становились лауреатами и победителями фестивального движения и продолжили свое обучение в ведущих творческих вузах страны. Сегодня они вернулись в родную республику, чтобы демонстрировать свои таланты на театральной площадке «Созвездия-Йолдызлык». Помимо театральных постановок, ребята продвигают в театре и эстрадное направление. Их песни и танцы также станут украшением Молодежной модели Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Зрителями концертов станут команды Ассоциированных школ ЮНЕСКО Российской Федерации, эксперты и специалисты в области всемирного наследия, представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также управляющие объектами всемирного наследия. Отметим, что концертные программы фестивального движения и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» проходят при поддержке Министерства по делам молодежи РТ.