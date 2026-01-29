Фото: t.me/tatarscienceacademy

Лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» наградят 11 февраля. Об этом сообщили в Академии наук РТ.

Торжественная церемония награждения пройдет в ИТ-парке им. Б. Рамеева. Победители конкурса на соискание премии получат по 500 тыс. рублей.

Лауреатов отметят в десяти номинациях:

«Цифровизация в науке»;

«Перспектива»;

«Ученый-просветитель»;

«Призвание»;

«Лучший ученый»;

«Лучший научный наставник»;

«Наука – детям»;

«Ученый журналист»;

«За верность науке»;

«Специальная номинация».

Кроме того, для гостей мероприятия будет работать выставка «Развитие науки в Республике Татарстан». В этот же день в Казанском государственном институте культуры состоится концерт, посвященный Дню российской науки.

Премия «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» была учреждена в 2025 году Академией наук Республики Татарстан в целях популяризации науки, стимулирования научного сообщества к повышению эффективности научно-исследовательских работ, привлечения молодежи к научным исследованиям, повышения престижа научного труда.