Общество 29 января 2026 18:39

Лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» наградят 11 февраля

Фото: t.me/tatarscienceacademy

Лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» наградят 11 февраля. Об этом сообщили в Академии наук РТ.

Торжественная церемония награждения пройдет в ИТ-парке им. Б. Рамеева. Победители конкурса на соискание премии получат по 500 тыс. рублей.

Лауреатов отметят в десяти номинациях:

  • «Цифровизация в науке»;
  • «Перспектива»;
  • «Ученый-просветитель»;
  • «Призвание»;
  • «Лучший ученый»;
  • «Лучший научный наставник»;
  • «Наука – детям»;
  • «Ученый журналист»;
  • «За верность науке»;
  • «Специальная номинация».

Кроме того, для гостей мероприятия будет работать выставка «Развитие науки в Республике Татарстан». В этот же день в Казанском государственном институте культуры состоится концерт, посвященный Дню российской науки.

Премия «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» была учреждена в 2025 году Академией наук Республики Татарстан в целях популяризации науки, стимулирования научного сообщества к повышению эффективности научно-исследовательских работ, привлечения молодежи к научным исследованиям, повышения престижа научного труда.

#Академия наук РТ
