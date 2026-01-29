Лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» наградят 11 февраля
Лауреатов премии «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» наградят 11 февраля. Об этом сообщили в Академии наук РТ.
Торжественная церемония награждения пройдет в ИТ-парке им. Б. Рамеева. Победители конкурса на соискание премии получат по 500 тыс. рублей.
Лауреатов отметят в десяти номинациях:
- «Цифровизация в науке»;
- «Перспектива»;
- «Ученый-просветитель»;
- «Призвание»;
- «Лучший ученый»;
- «Лучший научный наставник»;
- «Наука – детям»;
- «Ученый журналист»;
- «За верность науке»;
- «Специальная номинация».
Кроме того, для гостей мероприятия будет работать выставка «Развитие науки в Республике Татарстан». В этот же день в Казанском государственном институте культуры состоится концерт, посвященный Дню российской науки.
Премия «Научный прорыв. Фәнни алга китеш» была учреждена в 2025 году Академией наук Республики Татарстан в целях популяризации науки, стимулирования научного сообщества к повышению эффективности научно-исследовательских работ, привлечения молодежи к научным исследованиям, повышения престижа научного труда.