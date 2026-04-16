Лауреатов премий им. Каюма Насыри и Ризаэтдина Фахретдинова объявили в Казани

Лауреатов республиканских премий имени Каюма Насыри и Ризаэтдина Фахретдинова объявили сегодня в Казани. Награждение прошло на церемонии подведения итогов XIII Международной олимпиады по татарскому языку и литературе.

Участников мероприятия приветствовал начальник управления по реализации национальной политики Департамента Раиса Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.

Он отметил, что это событие носит символический характер: в Казань съехались участники олимпиады из разных регионов, чтобы продемонстрировать знания татарского языка, а в зале присутствовали их учителя, что наглядно отражает преемственность поколений.

Мустафин также подчеркнул, что у участников олимпиады ярко выражено стремление к просвещению и они продолжают традиции татарских просветителей.

Лауреаты премии имени Каюма Насыйри:

коллектив детского сада №5 «Бәләкәч» города Мамадыш Республики Татарстан (руководитель – Резида Закирова );

); заведующая детским садом «Йолдыз» села Ямаширма Высокогорского района Республики Татарстан Ляйля Гыймадиева.

Лауреаты премии имени Ризаэтдина Фахретдинова:

коллектив лицея-интерната №84 имени Гали Акыша города Набережные Челны (руководитель – Фирдуса Аюпова );

); учитель родного (татарского) языка и литературы Тетюшской кадетской школы-интерната имени генерал-майора Владимира Хапаева Нафиса Сиякина.

Гульнар Гарифуллина