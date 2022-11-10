Лауреатов премии Фешина объявят на открытии выставки «Красные ворота/Против течения»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 11 ноября на открытии передвижной выставки «Красные ворота/Против течения» будут названы имена лауреатов премии имени Фешина этого года.

Фото: © предоставлено Музеем ИЗО РТ

«Красные ворота/Против течения» – это уже седьмая межрегиональная академическая выставка-конкурс, инициированная Константином Худяковым, вице-президентом Российской академии художеств, председателем Поволжского отделения Российской академии художеств и президентом Творческого Союза художников России. Посетители увидят более полутора сотен работ, созданных более чем сотней художников – из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Ижевска, Чебоксар, Уфы, Саратова, Саранска, Самары, Тольятти и Казани.

От Татарстана в проекте участвуют 29 художников, четверо из которых выдвинуты в этом году на Премию имени Николая Фешина. Награда учреждена Министерством культуры Татарстана в содружестве с Российской академией художеств для поддержки талантливых авторов в области изобразительного искусства.

Фото: © предоставлено Музеем ИЗО РТ

«Премия имени Николая Фешина вручается с 2014 года. Лауреаты получат по 50 тысяч рублей. Но их имена будут в секрете до момента официального объявления», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Задачей проекта «Красные ворота/Против течения» организаторы называют отображение через произведения художников начала XXI века многообразия окружающего мира природы и человеческих отношений, исследование современного художественного процесса. В этом году участникам предложили создать произведения на десятку тем из произведения европейского просветителя XVII века Яна Амоса Коменского, автора фундаментального труда «Мир чувственных вещей в картинках» (1658). Художники визуализировали предсказание, завещание и послание, книгопечатание, игру случая, смерть, сцену, фокусы и миражи, праздник, дурные привычки, Апокалипсис.

Фото: © предоставлено Музеем ИЗО РТ

В день вернисажа пройдет и круглый стол по проблематике современного изобразительного искусства, его роли в эстетическом воспитании, взаимодействию с новейшими художественными практиками с участием руководителя проекта Константина Худякова, кураторов из Москвы и Саратова, искусствоведов, арт-критиков.

В Казани, в Галерее современного искусства, выставку «Красные ворота/Против течения», которая прежде уже демонстрировалась в Москве, Тольятти и Саранске, можно будет видеть до 30 ноября.