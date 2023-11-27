Лауреатом Букеровской премии 2023 года стал ирландский писатель Пол Линч

Лауреатом Букеровской премии в этом году стал ирландский писатель Пол Линч за роман «Песнь пророка». Об этом сообщается на сайте организаторов.

«Линч — пятый ирландский писатель, получивший Букеровскую премию, после Айрис Мердок, Джона Банвилла, Родди Дойла и Энн Энрайт», — сказано в сообщении.

В жюри охарактеризовали книгу как «потрясающую душу и правдивую», после прочтения которой читатели «не скоро забудут содержащиеся в романе предупреждения». Организаторы также отметили, что «Песнь пророка» отражает ряд самых актуальных социальных и политических вопросов нашего времени — от роста политического экстремизма до бедственного положения беженцев во всем мире.

Букеровская премия считается одной из самых престижных наград в мире английской литературы. В дополнение к ней определяется также лаурет Международной Букеровской премии, которая вручается зарубежным писателям за книги, переведенные на английский язык и изданные в Великобритании или Ирландии. В этом году ее присудили болгарскому писателю Георги Господинову за роман «Времеубежище» и Анжеле Родель за перевод книги с болгарского на английский.