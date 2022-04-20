Лауреатами программы «Звезды из Завтра» стали более 150 детей из Татарстана

В Татарстане проходит республиканская творческая программа «Звезды из Завтра». Пять гала-концертов дает Казанский камерный оркестр La Primavera, вместе с которым выступают лауреаты программы этого года. Концерты уже прошли в Буинске, Набережных Челнах, Нижнекамске и Бугульме. Завершит серию мероприятий музыкальный вечер в Альметьевске 21 апреля.

«В отборочных турах приняли участие более 600 детей. Звание лауреатов было присуждено 150 солистам, а также хоровым коллективам и ансамблям. На гала-концерте в Казани свое мастерство продемонстрируют 25 участников – лучшие из лучших», – сообщил художественный руководитель программы и оркестра La Primavera Рустем Абязов.

Осенью прошлого года были проведены прослушивания ребят из музыкальных школ Татарстана. Дети, которые, по мнению Рустема Абязова, готовы для выступления с оркестром в качестве солистов, были выбраны для участия в гала-концертах.

Лучшие исполнители примут участие в финале, который состоится 11 мая в стенах государственного большого концертного зала имени Сайдашева.

По словам маэстро, слушателей ждет музыкальный марафон. Кроме финалистов программы «Звезды из Завтра», в Казани также выступят стипендиаты международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

«Надеюсь, в этом сезоне мы подарим публике много новых имен», – поделился маэстро.

Примечательно, что специально для концертов Рустем Абязов подготовил огромное количество оркестровок, которые впоследствии останутся в распоряжении музыкальных школ и юных дарований. В этот список вошли классические и народные произведения, в том числе музыка татарских композиторов.

Напомним, что в городах Татарстана ведется онлайн-трансляция концертов.

За время существования музыкального форума в нем приняли участие более 2500 одаренных детей из музыкальных школ и детских творческих коллективов Татарстана. В 2020-м программа получила статус республиканской и проходит при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и Министерства культуры РТ.