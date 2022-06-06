Лауреатами анимационной премии «Икар» стали Сергей Маковецкий и «Смешарики»

В этом году вручение VIII Национальной анимационной премии «Икар» было посвящено 110-летию со дня первого показа мультфильма в России.

Награда в номинации «Эпизод» досталась режиссеру Дмитрию Яковенко за серию «Смешариков» под названием «Здравствуй, мой дневничок!».

В номинации «Актер» лучшим признали Сергея Маковецкого за роль князя в анимационном фильме «Три богатыря и конь на троне», среди персонажей отмечен лев в мультфильме «Синий лев».

В номинации «Мастер» лучшей стала народная художница РФ Зельфира Маслова.

Звания лучшего аниматора удостоили Илью Шекиладзе, его работу «Базилик Фэт-Фрумос и царская дочь» признали лучшей короткометражкой. Среди полнометражных фильмов выделили «Ганзель, Гретель и Агентство магии», режиссером которого выступил Алексей Цицилин (студия Wizart Animation).

Всего награды вручили в 15 номинациях.