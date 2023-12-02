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Политика 2 декабря 2023 09:18

Лауреат Пулитцеровской премии Херш заявил, что Россия и Украина ведут тайные переговоры

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Россия и Украина ведут тайные переговоры на уровне начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в своей статье заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает ТАСС.

«Движущей силой этих переговоров были не Вашингтон или Москва, не [Президент Соединенных Штатов Джо] Байден или [Президент России Владимир] Путин, а два высокопоставленных генерала, которые ведут войну, Валерий Герасимов от России и Валерий Залужный от Украины», — рассказал журналист, ссылаясь на источники в администрации Белого дома и на американцев, знакомых с ситуацией в украинском правительстве.

По его словам, в американской администрации «нет никаких вопросов», что к решению о переговорах Валерия Залужного подталкивали «ключевые американские фигуры».

Сеймур Херш утверждает, что соглашение предполагает следующий расклад: Крым останется российским, на территориях, вошедших в состав России, пройдут президентские выборы, Россия не будет препятствовать вступлению Украины в Североатлантический альянс, но «войск НАТО не будет на украинской земле». Также альянсу будет запрещено размещать на Украине наступательные вооружения.

Сеймур Херш — лауреат Пулитцеровской премии за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме. В начале февраля 2023 года он опубликовал на своем сайте статью, в которой написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года, а в сентябре российские трубопроводы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.
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