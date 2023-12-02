Лауреат Пулитцеровской премии Херш заявил, что Россия и Украина ведут тайные переговоры

Россия и Украина ведут тайные переговоры на уровне начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом в своей статье заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, сообщает ТАСС.

«Движущей силой этих переговоров были не Вашингтон или Москва, не [Президент Соединенных Штатов Джо] Байден или [Президент России Владимир] Путин, а два высокопоставленных генерала, которые ведут войну, Валерий Герасимов от России и Валерий Залужный от Украины», — рассказал журналист, ссылаясь на источники в администрации Белого дома и на американцев, знакомых с ситуацией в украинском правительстве.

По его словам, в американской администрации «нет никаких вопросов», что к решению о переговорах Валерия Залужного подталкивали «ключевые американские фигуры».

Сеймур Херш утверждает, что соглашение предполагает следующий расклад: Крым останется российским, на территориях, вошедших в состав России, пройдут президентские выборы, Россия не будет препятствовать вступлению Украины в Североатлантический альянс, но «войск НАТО не будет на украинской земле». Также альянсу будет запрещено размещать на Украине наступательные вооружения.