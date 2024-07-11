Лауреат премии Тукая Файзуллин показал свой родовой дом

Фото: Камилла Билалова, «Татар-информ»

Участники творческой лаборатории «Яңа исем» («Новое имя») при журнале «Казан утлары» побывали в родной деревне народного поэта Татарстана, лауреата премии Г. Тукая Равиля Файзуллина. В селе Юлсубино Рыбнослободского района для молодых писателей организовали выездное занятие лаборатории.

Файзуллин показал гостям свой родовой дом, музей-салон о своем творчестве, а также местную достопримечательность — родник «Күгәрчен» («Голубь»).

«Эта встреча очень дорога для меня тем, что сегодня приехала молодежь, представители нового поколения. Мы должны передать им свои знания. Важно создать преемственность поколений в литературе. Очень рад, что наши одаренные дети, будущее татарской нации, посетили мой дом. Они здесь находят пищу для ума, делают наблюдения», – отметил поэт.

На встречу также приехали народный писатель Татарстана Вахит Имамов, педагоги-наставники лаборатории «Яңа исем» - писатели и редакторы Лябиб Лерон, Рустам Галиуллин, Ландыш Абударова.

«Чтобы понять творчество поэта, надо знать его корни, его родную деревню. Эта встреча организована, чтобы вдохновить молодых писателей. Мы не можем научить их писать, но можем где-то, в чем-то дать направление. Равиль абый сегодня сказал очень интересные вещи. Вот, например, его мать говорила, что надо стараться общаться с теми, кто на 10 шагов впереди вас», – рассказал Лябиб Лерон, отметив, что это уже вторая поездка в рамках творческой лаборатории - в июне он со своими учениками побывал на острове Свияжск.

В Рыбнослободском районе участники проекта также встретились с проживающим здесь историком и краеведом, писателем Нуруллой Гарифом. Писатель провел экскурсию по основанному им самим частному краеведческому музею, рассказал историю сел Челны-Баш, Яна-Сала, Биектау, Кутлу-Букаш, Тябердино-Челны, Бикчураево и ознакомил с их историческими местами.

Проект «Яңа исем» - писательская лаборатория журнала «Казан утлары» для начинающих авторов от 14 до 35 лет. Проект работает второй год, программа обучения включает мастер-классы, квартирники, литературные командировки. В этом году обучение в лаборатории ведут известные писатели и поэты Лябиб Лерон, Рустам Галиуллин, Ландыш Абударова, Лилия Гибадуллина, Галимзян Гильманов, Рифат Салях.

Участники творческой лаборатории обязуются к концу года создать произведение с нуля. Лучшие работы будут отмечены памятными подарками, дипломами, на большой сцене из их произведений будет представлен перформанс, рассказы и повести будут опубликованы в журнале «Казан утлары», других изданиях, а также в альманахе, который составит и выпустит Татарское книжное издательство.

Литературная школа «Яңа исем» («Новое имя») реализуется АО «Татмедиа» совместно с Союзом писателей РТ и Татарским книжным издательством при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в Республике Татарстан.

Автор материала: Камилла Билалова