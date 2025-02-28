Лауреат премии Камала рассказала, что сборник своих рассказов отправила родным в Америку

В филиале Национального музея РТ - Доме татарской книги состоялось торжественное награждение лауреатов пятой премии Шарифа Камала в области литературы и переводов. Победительница конкурса среди соискателей премии Эльвина Мухамадиева поделилась, что ее рассказы для детей уже получили проживающие в Америке родственники.

«Впервые участвую в конкурсе Шарифа Камала в жанре прозы. Цикл моих рассказов «Раян и Шаян» появился после рождения сына. Шаян - кличка соседского котенка. Писала для себя и семьи, мы также сделали из этих историй сборник и отправили родственникам в Америке, потому что там нет татарских книг», - рассказала она корреспонденту «Татар-информа».

До этого Мухамадиева преимущественно писала стихи.

«Просто ради интереса отправила рассказы на конкурс, через несколько недель стали известны результаты и мне позвонили. Очень была рада. Поначалу даже не поверила, потому что я прозу до этого не писала, я пишу стихи. Особенно детская проза для меня стала первым опытом. Победа меня вдохновила, и теперь я делаю именные книги для детей на заказ», - отметила молодой автор.

Литературная премия имени Шарифа Камала учреждена Министерством культуры Республики Татарстан в 2020 году. Сегодня это единственная премия для молодых писателей и переводчиков в возрасте от 14 до 35 лет, которые пишут рассказы или повести на татарском языке, делают переводы произведений с татарского на иностранные языки.

В этом году премия посвящена 130-летию Нацмузея РТ, 75-летию музея-квартиры Шарифа Камала и 110-летию повести «Акчарлаклар».

Зиля Мубаракшина