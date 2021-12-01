Лауреат премии имени Лобачевского стал клиентом Ак Барс Банка

В Казанском федеральном университете наградили лауреата медали и премии им. Н. И. Лобачевского «За выдающиеся работы в области фундаментальной и прикладной математики». Им стал профессор кафедры математического анализа Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, доктор физико-математических наук Иджад Сабитов.

Церемония награждения прошла в актовом зале Института управления, экономики и финансов КФУ при участии заместителя Премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой, председателя совета директоров Ак Барс Банка Валерия Сорокина и ректора КФУ Ильшата Гафурова.



Иджад Сабитов — лауреат премии имени М. В. Ломоносова I степени (2014) за цикл работ по метрической геометрии поверхностей и многогранников. В 1997 и 2002 гг. ему были присуждены почетные отзывы совета Казанского университета по итогам Международного конкурса им. Н. И. Лобачевского.

От имени Ак Барс Банка лауреата премии поздравил председатель совета директоров Валерий Сорокин. Он передал профессору премиальную карту Ак Барс Банка, на которую была зачислена награда в размере 75 тыс. долларов США. Ректор КФУ Ильшат Гафуров выразил Валерию Сорокину слова благодарности за оказанную поддержку.

Напомним, в 2016 году на заседании ученого совета КФУ было принято решение возобновить вручение медали и премии Н. И. Лобачевского на регулярной основе. Идея была поддержана на заседании попечительского совета КФУ во главе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Медаль и премия имени Н. И. Лобачевского — награды, присуждаемые раз в два года в целях поощрения ученых за научные труды, открытия и изобретения, имеющие важное значение для науки и практики в области фундаментальной и прикладной математики. В новейшей истории вуза это третий по счету конкурс. На получение наград могли претендовать российские и зарубежные ученые персонально. Всего было порядка 20 участников, из них на победу претендовали восемь человек.