Лауреат премии Ильгама Шакирова Асхат Хисматов: Ильгам абый был близким мне человеком

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Народный артист Татарстана, лауреат Республиканской премии имени Ильгама Шакирова Асхат Хисматов рассказал о легендарном певце как о близком ему человеке.

«Ильгам абый, его пение мне были очень близки, может быть, потому, что я тоже любил наши проникновенные, протяжные песни… С ним познакомились в ДК Строителей. 12 августа они с ансамблем „Идель” дали концерт. Подружившись с ним, ходил на его выступления бесплатно», — поделился артист воспоминаниями в беседе в корреспондентом «Татар-информа».

Асхат Хисматов признался, что получение премии Ильгама Шакирова — событие для него очень радостное и несущее счастье.

«Музыкального образования у меня нет. Премия — гордость для меня. Ильгам абый — мой кумир, мой любимый артист. Он был очень великодушным, всегда готовым помочь. У меня хранится реликвия — клочок бумаги, на котором Ильгам абый написал ноты песни, которую он пел. После его смерти я был среди тех, кто омыл его тело и подготовил к погребению, обернув в саван. Думаю, пока мы живы, Ильгама абыя не забудем», — сказал народный артист.