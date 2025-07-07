Лауреат премии Фешина Наталья Литосова и Олег Калайтанов везут выставку в Казань

Художники из Ставрополя, лауреаты премии имени Николая Фешина прошлого года – Наталья Литосова и Олег Калайтанов едут в Казань с выставкой «Высокий пульс». Вернисаж намечен на 10 июля, выставка откроется в 16.00 в Национальной художественной галерее Музея ИЗО Татарстана. Посетить вернисаж можно будет бесплатно.

Составят выставку более 60 картин и этюдов, написанных за последние пару лет. Это работы из серий «Русский космос» и «Северный морской путь» Натальи Литосовой и из одноименной названию выставки серии «Высокий пульс» Олега Калайтанова.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

Посетители казанских музеев, к слову, уже могли прежде видеть произведения обоих художников: оба автора ранее участвовали в выставках межрегионального проекта «Красные ворота. Против течения», которые организуют Творческий союз художников России и Поволжское отделение Российской академии художеств, в том числе в Казани. В прошлом году Наталья Литосова по итогам сборной выставки получила премию имени Фешина, традиционно вручаемую в столице Татарстана.

«Именно это послужило для нас поводом вернуться в стены Музея изобразительных искусств Татарстана с персональными экспозициями. Выставку в Казани мы инициировали сами, чтобы познакомить со своим творчеством жителей и гостей Татарстана», – прокомментировала для «Татар-информа» предстоящее событие Наталья Литосова.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

Олег Калайтанов – опытный художник, представитель абстрактного экспрессионизма в современной российской живописи. Центральными в его картинах становятся люди независимо от сюжетной линии – спорт ли это, восхищение женщиной, материнством или задор детства.

Наталья Литосова ­работает в одном из ярких направлений современного импрессионизма, дополняя его реалистическим восприятием. В ее картинах преобладает пейзаж. И один из излюбленных сюжетов – ледоколы. Ими она увлеклась после участия в 2023 году в проекте Творческого союза художников России АРТМАСТЕРСКИЕ XXI, темой которого был «Ноев ковчег». Тогда и появилась первая картина из этой серии.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ

На выставке также будут представлены этюды художников, созданные в горах Кавказа, Крыму, Минералных Водах, Хвалынске и в Турции. Пленэрные зарисовки часто становятся основами для станковых картин и Натальи Литосовй, и Олега Калайтанова.

Выставку «Высокий пульс» можно будет посетить до 7 августа.