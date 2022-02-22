Лауреат премии Державина в сфере юриспруденции в Татарстане получит приз 200 тыс. рублей

Лауреат республиканской премии имени Гавриила Державина получит денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил первый заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов.

«Конкурс имеет денежную премию. Победителям вручается денежная сумма в размере 200 тысяч рублей. Также хотелось бы отметить, что участвовать может коллектив авторов», – рассказал спикер.

Прием заявок на конкурс уже начался и продолжится до 23 мая. Награждение пройдет 14 июля – в день рождения Державина. Работы для участия в конкурсе должны быть изданы в течение последних пяти лет, но не позднее, чем за год до представления на соискание премии.

Выдвигать работы на соискание премии могут органы исполнительной власти республики, организации, в том числе научные и общественные организации, организации высшего образования, театры, музеи, библиотеки, а также органы местного самоуправления.