В УНИКС может перейти экс-форвард «Химок» Янис Тимма

В ближайшее время в состав УНИКСа может войти бывший форвард подмосковных «Химок» – 29-летний Янис Тимма, сообщает «Спорт-Экспресс». В настоящее время уже достигнута договоренность о краткосрочном контракте с казанским клубом.

Уже 17 ноября Тимма может дебютировать в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги против итальянского «Милана». Если, конечно, УНИКС успеет его дозаявить.

Казанский клуб будет третьей российской командой в карьере латвийского форварда. Ранее он выступал за петербургский «Зенит» (2015–2017) и подмосковные «Химки» (2019–2021). В Латвии он защищал цвета рижских АСК и ВЭФа, «Лиепае», «Вентспилса». В прошлом сезоне Тимма в среднем набирал за «Химки» 7,2 очка и 2,8 подбора за матч в Евролиге. Также на счету форварда выступления за испанскую «Басконию» и греческий «Олимпиакос».

В 2021 году он участвовал в Летней лиге НБА, где набирал в среднем 7 очков и 3,4 подбора за «Орландо». В 2013 года на драфте НБА во втором раунде под общим 60-м номером его выбрал «Мемфис Гризлис».

Приход Тиммы в УНИКС позволит тренерскому штабу казанцев усилить игровую ротацию, чего требует жесткий игровой график сильнейшего клубного турнира мира.