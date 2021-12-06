Латышский форвард покинул УНИКС

Казанский баскетбольный УНИКС и 29-летний латышский форвард Янис Тимма пришли к соглашению о прекращении дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Тимма заключил контракт с УНИКСом в середине ноября 2021 года. Соглашение было рассчитано всего на месяц, но с условием продления до конца сезона. Однако, судя по всему, выступление Тиммы не впечатлило тренерский штаб казанцев. Форвард не имел игровой практики с середины прошлого года, когда покинул подмосковные «Химки». Это и сказалось на его игре за УНИКС.

Сегодня в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ казанцы сыграют в Минске с «Цмоки-Минском».