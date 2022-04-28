Латвия запретила спортсменам участвовать в соревнованиях в России

Латвийский сейм 28 апреля принял поправки в Закон о спорте. Теперь спортсменам и тренерам запрещается принимать участие в соревнованиях, которые проходят в России или Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт государственного органа.

Нарушившие запрет не будут допущены до работы со сборной Латвии, а также не смогут получать средства из государственного или местного бюджета для покрытия расходов на тренировки или соревнования. Об этом говориться в решении латвийского парламента.

Запрет также касается спортивных команд, зарегистрированных в Латвии: им нельзя участвовать в национальных чемпионатах, кубковых соревнованиях России или Белоруссии и международных лигах, где более половины команд представляют эти страны. Напомним, что хоккейное рижское «Динамо» еще в феврале покинуло ряды КХЛ. А руководство клуба выкупило его у российских владельцев.

Поправки запрещают латвийским спортсменам и тренерам сотрудничать со спортивными агентами из России и Белоруссии.

Поправки к Закону о спорте вступают в силу на следующий день после их публикации, то есть с завтрашнего дня.