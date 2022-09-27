Латвия вводит режим ЧС из-за объявленной в России частичной мобилизации

Латвия с 28 сентября вводит режим чрезвычайной ситуации на три месяца в пограничных районах с Россией. Так, он будет действовать на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов, а также в портах, аэропортах, пунктах пересечения границы и на железных дорогах. Решение принято из-за объявленной в РФ частичной мобилизации, передает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства.

В сообщении подчеркивается, что на фоне последних соыбтий власти ожидают наплыва российских граждан. «Граница уже находится под усиленным наблюдением, чтобы предотвратить любые попытки ее незаконного пересечения. Однако есть риск, что количество мигрантов в короткий срок может увеличиться, поэтому, чтобы пограничники в случае необходимости могли срочно привлечь дополнительные ресурсы», – заявил министр внутренних дел страны Кристапс Эклонс, призвав заранее принять меры.

«Ни один гражданин России не может пересечь границу Латвии в качестве туриста… Государственная пограничная служба усилила контроль, в том числе тщательную проверку всех лиц», – подчеркнули в правительстве.

Ранее уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации повысили власти Литвы.

Напомним, частичную мобилизацию Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать в общей сложности планируется 300 тыс. резервистов.