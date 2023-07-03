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Латвия возобновит прием заявлений на выдачу виз некоторым категориям россиян
Посольства и консульства Латвии возобновят прием заявлений на выдачу виз некоторым категориям россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД республики.
«После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля Министерство иностранных дел возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом», – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что заявление смогут подать родственники граждан Латвии и лиц, обладающих статусом неграждан республики, родственники граждан стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии. Также документы для получения визы можно будет подать по веским гуманитарным причинам – в случае серьезного заболевания близкого или участия в похоронах.
В Латвии статус негражданина присваивался жителям бывшего СССР, которые остались жить в республике после распада СССР.
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