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Политика 26 июня 2023 19:48

Латвия полностью прекратила прием заявлений на выдачу виз россиянам

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Латвия прекратила прием заявлений от россиян на выдачу виз всех типов. Об этом со ссылкой на латвийский МИД сообщает ТАСС.

В качестве объяснения латвийские власти заявили о «непредсказуемом развитии внутриполитических событий в России».

В то же время те, кто уже подал документы, обещают в ведомстве, могут рассчитывать на получение визы. «Принятые представительствами заявления, обработка которых началась до 25 июня, будут рассмотрены до конца», — говорится в сообщении.

#латвия #виза
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