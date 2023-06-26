Латвия полностью прекратила прием заявлений на выдачу виз россиянам

Латвия прекратила прием заявлений от россиян на выдачу виз всех типов. Об этом со ссылкой на латвийский МИД сообщает ТАСС.

В качестве объяснения латвийские власти заявили о «непредсказуемом развитии внутриполитических событий в России».

В то же время те, кто уже подал документы, обещают в ведомстве, могут рассчитывать на получение визы. «Принятые представительствами заявления, обработка которых началась до 25 июня, будут рассмотрены до конца», — говорится в сообщении.