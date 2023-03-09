Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей машины

Власти Латвии передали Украине первую партию машин, конфискованных у пьяных водителей. Позволяющие сделать это поправки одобрил сейм Латвии. Всего отправлено восемь автомобилей, сообщает портал Delfi со ссылкой на службу государственных доходов республики.

В первую партию вошли автомобили Honda, Toyota, Volvo, Volkswagen и Opel, выпущенные с 1999 по 2011 годы, их общая предварительная стоимость оценивается в 18,5 тыс. евро. Машины переданы в распоряжение общества Agendum, которое затем доставит их защитникам Украины, пишет издание.

Закон, который позволяет конфисковать у пьяных водителей автомобили, латвийский парламент принял в прошлом году. Такое наказание применяется, если в крови шофера обнаружено более 1,5 промилле алкоголя или следы наркотиков, или если он отказался проходить тестирование.

Согласно утвержденным в феврале поправкам, любой транспорт, находящийся в собственности государства, может быть отправлен в распоряжение властей Украины.