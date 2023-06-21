Латвия отправит Украине все свои вертолеты

Латвия продолжит оказывать Украине различную помощь и скоро завершит подготовку своих вертолетов для их передачи Киеву. Об этом на проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины заявил латвийский Премьер-министр Кришьянис Кариньш, передает «Укринформ».

«У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо — мы отправляем в Украину», — подчеркнул Кариньш, не уточнив, о каком количестве машин и каких типов идет речь.

В 2018 году на вооружении Военно-воздушных сил Латвии стояли шесть вертолетов советского и российского производства: четыре Ми-8/Ми-17 и два Ми-2. В 2022-м Рига отправила Киеву два Ми-17 и два Ми-2. Взамен Латвия решила приобрести четыре американских UH-60M Black Hawk, два из которых прибыли в страну в декабре.

Кариньш также напомнил, что ранее Латвия отправила Украину все имеющиеся в ее распоряжении переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger американского производства (вместо них будут получены более современные шведские ПЗРК RBS).

Всего, по словам Премьера, Рига направила на помощь Киеву более 1,3% ВВП страны, из которых более 1% пошло на военные нужды.