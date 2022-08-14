Латвия назвала неоправданной щедростью выдачу виз и видов на жительство для россиян

Латвия поддержала идею Эстонии о запрете на выдачу шенгенских виз для россиян и назвала неоправданной щедростью выдачу им видов на жительство. Об этом со ссылкой на Президента страны Эгилса Левитса сообщает РИА Новости.

«Торговля видами на жительство предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче видов на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических дельцов, создали риски для безопасности и способствовали двуязычию», — полагает он.

Политик назвал такую политику неудачной и опасной, заявив, что и жителей Латвии, принявших российское гражданство и поддерживающих спецоперацию, инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным, необходимо лишить гражданства республики.

Напомним, что идею эстонского Премьера также поддержали Финляндия и Чехия. Левитс считает, что ее необходимо одобрить и на европейском уровне.