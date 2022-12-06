Латвия аннулировала лицензию на вещание «Дождя»*

В Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь»* – такое решение принял национальный совет по электронным СМИ страны. Решение принято с учетом «государственной безопасности и общественного порядка», заявил совет.

«Оценивая совокупность нарушений, НСЭСМИ убежден, что руководство «Дождя» не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может действовать на территории Латвии», — цитирует РБК главу совета по электронным СМИ Латвии Ивара Аболиньша.

Прекратить вещание телеканал должен в ночь на четверг, 8 декабря.

Напомним, в Латвии «Дождь»* оштрафовали на 10 тысяч евро за показ карты с Крымом в составе России, а также за то, что российскую армию в эфире назвали «нашей». Кроме того, руководителя информслужбы канала уволили за его слова о помощи российским военным. Однако, руководство канала заявляло, редакция остается в Латвии.

*Внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов

