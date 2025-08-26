Латвийским пограничникам пригрозили увольнением за общение на русском языке

Глава Государственной пограничной охраны Латвии генерал Гунарс Пуятс заявил, что сотрудникам службы под угрозой увольнения запрещается общаться на русском языке при исполнении обязанностей, а также публиковать в социальных сетях записи в поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, пограничники обязаны использовать только латышский язык.

«При исполнении служебных обязанностей им запрещено общаться на иностранных языках. Им разрешено общаться на иностранных языках, если они общаются с третьими лицами, а именно, если они общаются с иностранцами, не владеющими государственным языком. Обязанность пограничника – общаться на латышском языке. Это предусмотрено и внутренним нормативным актом пограничной службы», – подчеркнул Пуятс.

Генерал добавил, что в противном случае сотрудников могут уволить.

Кроме того, по словам Пуятса, проводится проверка лояльности работников. Известны случаи увольнения за публикации в социальных сетях, которые, как отметил глава службы, «подрывали престиж погранслужбы».