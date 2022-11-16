«Ласточки» «Татнефти» — победители фестиваля «Эра талантов»

Совместный проект Благотворительного фонда «Татнефть» и Детской музыкальной школы № 2 Альметьевска вышел в финал Международного фестиваля «Эра талантов», пишет газета «Нефтяные вести».

Детский этномузыкальный коллектив «Карлыгач» («Ласточка») получил диплом II степени в номинации «Вокально-инструментальный ансамбль». Подведение итогов конкурса детского и юношеского народного песенного исполнительства состоялось в Казани. Всего на фестиваль было подано около 1500 заявок из 23 регионов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья.

В Татарстане проводится большое количество мероприятий в рамках реализации проектов, посвященных Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В их числе те, что направлены на сохранение и популяризацию регионального народного этномузыкального песенного наследия. Одним из таких проектов является Международный фестиваль детского и юношеского народного песенного исполнительства «Эра талантов», который проходит при поддержке Министерства культуры Татарстана и Президентского Фонда культурных инициатив в рамках реализации Всероссийского фестиваля «Истоки».

Проект, связанный с созданием детского этномузыкального коллектива «Карлыгач», направлен на развитие старинного инструментального и вокально-поэтического искусства края. Педагоги обучают ребят основам игре на инструментах «неакадемической группы», таких как: думбра, дэф, ятаган, безсвистковый курай и др.

Поддержка культуры в целом и возрождение национальных духовных традиций находятся в числе приоритетов «Татнефти». Базовой площадкой для работы по изучению и популяризации старинной музыкальной культуры народов Поволжья стала выставка тюркских музыкальных инструментов, а также инструментов народов мира, включающая более 670 экспонатов — от экзотических до знаменитого рояля Шостаковича.

Фото предоставлены ансамблем «Карлыгач»