«Ласковый, преданный, самый лучший»: в Зеленодольске прошел парад собак

Фото: Зеленодольский клуб собаководства

«Парад пород» — под таким названием прошло на стадионе «Авангард» ставшее уже традиционным в новогодние праздники мероприятие для всех владельцев собак, а также любителей — детей и их родителей.

Начальник Зеленодольского клуба служебного собаководства Дмитрий Дудкин рассказывал зрителям об особенностях каждой породы, представленной в этот день.

Фото: Зеленодольский клуб собаководства

А хозяева давали питомцу более личную характеристику: любит поваляться на диване, обожает катать детей, может гулять по лесу часами напролет, ласковый, преданный, верный, самый лучший.

Стаффы и йорки, бордер-колли и шпицы, хаски и малинуа, австралийская овчарка и терьер — собак привезли и из соседнего Волжска, и из Казани, и конечно зеленодольские владельцы постарались.

Фото: Зеленодольский клуб собаководства

Все желающие смогли погладить, сфотографироваться с приглянувшимся зверем, а также обсудить с хозяевами преимущества породы. И даже, возможно, решиться стать владельцем хвостатого чуда в наступившем году.

А уже нынешней весной в городе возле МЦ «Порт» появится специализированная кинологическая площадка, где хозяев научат правильно воспитывать щенков, они будут здесь социализироваться и учиться хорошим манерам.

Фото: Зеленодольский клуб собаководства