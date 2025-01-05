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«Ласковый, преданный, самый лучший»: в Зеленодольске прошел парад собак
«Парад пород» — под таким названием прошло на стадионе «Авангард» ставшее уже традиционным в новогодние праздники мероприятие для всех владельцев собак, а также любителей — детей и их родителей.
Начальник Зеленодольского клуба служебного собаководства Дмитрий Дудкин рассказывал зрителям об особенностях каждой породы, представленной в этот день.
А хозяева давали питомцу более личную характеристику: любит поваляться на диване, обожает катать детей, может гулять по лесу часами напролет, ласковый, преданный, верный, самый лучший.
Стаффы и йорки, бордер-колли и шпицы, хаски и малинуа, австралийская овчарка и терьер — собак привезли и из соседнего Волжска, и из Казани, и конечно зеленодольские владельцы постарались.
Все желающие смогли погладить, сфотографироваться с приглянувшимся зверем, а также обсудить с хозяевами преимущества породы. И даже, возможно, решиться стать владельцем хвостатого чуда в наступившем году.
А уже нынешней весной в городе возле МЦ «Порт» появится специализированная кинологическая площадка, где хозяев научат правильно воспитывать щенков, они будут здесь социализироваться и учиться хорошим манерам.
Материал подготовлен при участии Юлии Озеровой.
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