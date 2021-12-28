Лариса Сулима: «В Севастополе буду сильно рассчитывать на родное министерство»

Бывший заместитель главы Минобрнауки РТ Лариса Сулима возглавит Департамент образования и науки Севастополя. Корреспонденту ИА «Татар-информ» она рассказала, что к работе в новой должности приступит после новогодних праздников и планирует использовать практики, которые реализуются в Татарстане.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о назначении Ларисы Сулимы с 10 января исполняющим обязанности директора Департамента образования и науки Севастополя Фото: kremlin.ru

«Я все взвесила и подумала: "Почему бы и нет,

попробуем поработать"»

В средствах массовой информации Севастополя и Крыма 27 декабря появилась информация об отставке директора Департамента образования и науки Елены Богомоловой. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в местном Правительстве. Он также отметил, что заменит ее Лариса Сулима, официальное назначение исполняющим обязанности которой состоится с 10 января следующего года.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Лариса Сулима подтвердила, что поработать в Севастополе ее пригласил сам губернатор этого города, причем ее кандидатура согласована с Министерством просвещения России.

В СМИ Севастополя 27 декабря появилась информация об отставке директора Департамента образования и науки Елены Богомоловой Фото: официальный сайт Законодательного Собрания Севастополя

«Я все взвесила и подумала: "Почему бы и нет, попробуем поработать". При этом выполняя задачи Министерства просвещения в стратегически важном субъекте России, применяя весь управленческий опыт, который я приобрела в первую очередь в Татарстане, используя ту управленческую школу, которую прошла», – сказала она.

По словам собеседницы информагентства, 27 декабря ее представили коллективу департамента, но еще предстоит пройти «этап официального согласования Минпросвещения и Рособрнадзора».

Лариса Сулима: «Коллегами первые задачи были поставлены. Но все остальное будет после Нового года, поэтому не хотела бы сейчас спешить и говорить о каких-то конкретных вещах» Фото: официальный сайт Министерства образования и молодежной политики Чувашии

«Поэтому я приступлю к своим обязанностям после Нового года. Сейчас я только съездила и познакомилась с коллективом департамента. Коллегами первые задачи были поставлены. Но все остальное будет после Нового года, поэтому не хотела бы сейчас спешить и говорить о каких-то конкретных вещах», – поделилась она.

«Постараюсь оправдать доверие, работая в команде Михаила Развожаева»

Лариса Сулима родилась в городе Соликамск Пермской области. В 1992 году окончила Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «история».

В разное время занимала должности проректора по воспитательной работе Института экономики, управления и права, замгендиректора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани», доцента кафедры теории государства и права и публично-правовых дисциплин Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.

На посту замминистра образования и науки Татарстана Сулима курировала вопросы воспитания, дополнительного образования, организацию летнего отдыха детей, развитие детского движения и т.д. Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

С 2014-го по 2018-й год была заместителем министра образования и науки Татарстана. На этом посту Лариса Сулима курировала вопросы воспитания, дополнительного образования, организацию летнего отдыха детей, развитие школьного самоуправления и детского движения, а также вопросы опеки и попечительства детей-сирот, подготовку образовательных организаций к учебному году.

В ноябре 2018-го она переехала в Москву, где возглавила департамент по развитию региональной сети ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». А в 2020-2021 годы была начальником отдела регионального управления проектной деятельностью Академии реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения России.

Сулима отметила, что на новом посту будет применять весь управленческий опыт, который приобрела в первую очередь в Татарстане Фото: © ИА «Татар-информ»

«Конечно, я очень благодарна трехлетнему периоду работы в Москве, в проектном офисе Минпровещения России, где занималась национальным проектом "Образование". Зная федеральную повестку, те задачи, которые ставятся перед отраслью, постараюсь оправдать доверие, работая в команде Михаила Владимировича Развожаева», – подчеркнула собеседница агентства.

«Теперь важно перейти к качеству образования – повысить его»

На официальном портале Правительства Севастополя сообщается, что на аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев попросил уделить особое внимание качеству образования, подчеркнув, что это «большое направление работы».

На аппаратном совещании губернатор Михаил Развожаев попросил уделить особое внимание качеству образования Фото: официальный сайт Правительства Севастополя

«Мы начали активно развивать допобразование, и следующий год должен стать флагманским для этой сферы. Также мы должны перейти от пилотного проекта к системному развитию профобразования – мы вошли в нацпроект. Практики, которые признаны лучшим на федеральном уровне, должны появиться в Севастополе – эти важные задачи нам предстоит решить», – отметил глава города.

Лариса Сулима уточнила, что приоритетным направлением в следующем году станет реализация национального проекта «Образование». По ее словам, в Севастополе предстоит открыть центр для одаренных детей и центр опережающей профподготовки.

27 декабря Сулима была представлена коллективу департамента, но еще предстоит пройти этап официального согласования Минпросвещения и Рособрнадзора Фото: официальный сайт Правительства Севастополя

«В этом году было открыто много значимых объектов. Теперь важно перейти к качеству образования - повысить его. Я в первую очередь говорю о дополнительном образовании детей, о воспитании, поскольку в Севастополе реализуется проект советников по воспитательной работе в школах. Его апробацию проводит Минпросвещения. Это город, где есть сеть детских лагерей, а значит, надо уделить внимание летнему отдыху и оздоровлению учащихся. Конечно, участвовать в программе капремонта образовательных организаций, которую запустило Минпросвещения», – поделилась она планами.

Собеседница агентства добавила, что образовательная инфраструктура в Севастополе создана в рамках нацпроекта, теперь самое главное – «наполнить ее тем содержанием, которое должно давать качественные результаты, как в основной программе, так и в допобразовании детей».

«Я очень благодарна министрам образования и науки, с которыми работала, – Энгелю Фаттахову, а также Рафису Бурганову» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Хочу обсудить многое из того, что в образовании Татарстана реализуется»

Лариса Сулима заверила, что на новом месте работы планирует использовать опыт, который «накопила за эти годы в Татарстане».

«Я очень благодарна министрам образования и науки, с которыми работала, – Энгелю Фаттахову, а также Рафису Бурганову. С последним проработала хоть и непродолжительное время, но мы много совместных проектов реализовали в части создания детских организаций и движений. Мы участвовали в апробации и первыми запустили в Татарстане Российское движение школьников, юннармейское движение, ГТО. И, конечно, мой любимый проект «Секреты дружного класса». Занимались воспитательной работой в средних специальных учебных заведениях», – вспомнила она.

Сулима призналась, что, приехав в Казань, первым делом планирует пообщаться с министром образования и науки Ильсуром Хадиуллиным Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Экс-замглавы Минобрнауки Татарстана заметила, что одна из национальных целей, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным, – это создание условий для самореализации и развития талантов. «Поэтому успех за теми образовательными организациями, где есть понимание важности интеграции как основного, так и дополнительного образования детей. Просто нужно работать качественно и системно», – убеждена она.

Лариса Сулима призналась, что, приехав в Казань, первым делом планирует посетить Министерство образования и науки Татарстана, поскольку хочет пообщаться с его руководителем Ильсуром Хадиуллиным.

«Хочу обсудить многое из того, что в основном и общем образовании в Татарстане реализуется. Высокая результативность по ЕГЭ и ОГЭ, третье место в олимпиадном движении, система подготовки педагогических кадров, которая сегодня в республике дает качественные результаты, развитие системы поддержки педагогических работников - эти темы я очень хочу с ним обсудить. И в Севастополе буду сильно рассчитывать на родное министерство в части региональной практики», – подчеркнула она.

Новый руководитель Департамента образования и науки сообщила, что те задачи, которые ставит министр просвещения Сергей Кравцов (на фото), безусловно, будет выполнять уже в Севастополе Фото: © ИА «Татар-информ»

«Все остальное мне известно, потому что я все-таки в Москве проработала три года. Поэтому те задачи, которые ставит министр просвещения Сергей Кравцов, безусловно, буду выполнять уже в Севастополе», – добавила новый руководитель Департамента образования и науки.

Говоря о своей семье, Лариса Сулима отметила, что, скорее всего, «будет жить между двух городов, как и жила предыдущие три года». «Работа в Москве мне не мешала иметь семью, находящуюся в Татарстане. Между Москвой и Казанью, конечно, небольшое расстояние, но тем не менее. У меня сын поступил и учится в Москве, а младший – в Казанском военном суворовском училище», – заявила она.

Татарстан уже не первый раз становится «кузницей кадров» для федеральных министерств и ведомств и российских регионов. Так, бывший министр экономики республики Артем Здунов стал главой Мордовии Фото: © ИА «Татар-информ»

Управленцы Татарстана востребованы в других регионах России

Татарстан уже не первый раз становится «кузницей кадров» для федеральных министерств и ведомств, а также других российских регионов. Так, например, в сентябре этого года бывший министр экономики республики Артем Здунов стал главой Мордовии, а до этого руководил Правительством Дагестана. Вслед за ним в Мордовию уехала экс-замминистра экономики РТ Наталья Таркаева. Сейчас она занимает должность вице-премьера Правительства Республики Мордовия.

Еще один уроженец Казани – экс-министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов в этом году переехал в Москву, став заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Российский спортсмен, олимпийский призер, депутат Госдумы седьмого созыва от Татарстана Ирек Зиннуров, который в свое время был также вице-президентом казанского клуба «Синтез» и его главным тренером, уехал работать в Азербайджан. Теперь возглавляет представительство Россотрудничества в Баку.

Бывший министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин сейчас руководит уже федеральным Министерством строительства и ЖКХ Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Перебрался в столицу России тоже после десяти лет работы в должности министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин. На данный момент он руководит федеральным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

И, конечно, нельзя не упомянуть заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина, который родился и жил в Казани. В 2001 - 2010 годы был министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана, а затем стал руководителем Департамента городского строительства Москвы, заместителем мэра Москвы.