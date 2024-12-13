Лариса Гузеева станет ведущей новогодней программы на Первом канале, съемки активно идут

На Первом канале в ночь с 31 декабря на 1 января покажут программу «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе». Ее ведущей станет актриса Лариса Гузеева. Проект уже активно снимают на «Мосфильме», сообщает kp.ru.

В кадре Гузеева пожелала россиянам верить в чудо, которое обязательно сбудется, найти в 2025-м вторую половинку, а также семейного счастья.

Для съемок Гузеева сшила на заказ пиджак из серебряных пайеток. Причем блестящий наряд она выбрала не случайно: стилисты советуют встретить год Змеи в не ярком, но блестящем наряде. Также блеск наряда может усилить праздничное настроение.

Еще актриса рассказала, что сама приготовит 31-го декабря новогодние салаты: оливье и сельдь под шубой.