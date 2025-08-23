Лариса Долина: Стало приятным известием, что «Новая волна» пройдет в Казани

Фото: © «Татар-информ»

Казань – очень красивый, ухоженный и чистый город. Таким впечатлением поделилась с журналистами певица Лариса Долина на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025».

«В Казани я – частый гость. И для меня было приятным известием, что в этом году «Новая волна№ будет проходить в Казани», – сказала народная артистка России.

Долина уточнила, что ее предыдущий приезд два года назад в столицу Татарстана был связан с сольным концертом.

«У меня такое ощущение, что всё перенесли из Сочи в Казань. За исключением того, что это абсолютно другой город», – отметила она.

Вчера на «Новой волне» прошел творческий вечер Ларисы Долиной. Песни из репертуара певицы исполнили Алексей Чумаков, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сосо Павлиашвили, Стас Михайлов, AKMAL, Александр Панайотов, Алексей Воробьев, ANNA ASTI, Люся Чеботина.

«Я счастлива, что это происходит», – подчеркнула артистка.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В беседе с журналистами певица и член жюри «Новой волны» Лолита заверила, что Лариса Долина в жизни – не строгий человек.

«Просто так устроен мир интернета, что вырезают самые строгие моменты. И из них раздувают самые строгие ситуации. И ее замечания в большей части очень профессиональные и точные. Если она их делает, то как педагог для того чтобы помочь человеку развиваться дальше», – заметила она.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.