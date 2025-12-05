news_header_top
Общество 5 декабря 2025 22:19

Лариса Долина рассказала, что вернет 112 млн рублей Полине Лурье

Певица Лариса Долина намерена вернуть Полине Лурье 112 миллионов рублей за квартиру. Об этом она рассказала в ходе специального выпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Речь идет о ситуации, вызвавшей общественный резонанс, когда артистка продала квартиру в Москве, находясь под влиянием мошенников. После обращения Долиной в суд, сделка была признана недействительной, однако покупательнице квартиры Полине Лурье было отказано в возвращении денег судами нескольких инстанций.

«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Она не виновата в этом. Поэтому я приняла единственное решение – вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение, вне зависимости от судебного решения», – сказала артистка.

